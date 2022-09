Tourisme à Mahdia: 839.983 nuitées

Le nombre de touristes ayant visité le gouvernorat de Mahdia, entre le 1er janvier et le 10 septembre 2022, a atteint 197.409 touristes, soit une augmentation d’environ 76,5% en comparaison avec la même période de l’année 2021. Au cours de cette période, le nombre de nuitées s’est élevé à 839.983 nuitées, en hausse de l’ordre de 130 % par rapport à la même période de la saison écoulée.

Selon les statistiques du Commissariat régional du commerce à Mahdia, le taux d’occupation dans les unités hôtelières de la région était de 53,7%, soit une amélioration d’environ 78,3% par rapport à la même période l’an dernier.

D’après la même source, il y a un retour des marchés traditionnels tels que le marché allemand, français et italien, au vu des indicateurs, proches de ceux de l’année 2019 (Année de référence), avec une présence remarquable des marchés de l’Europe de l’Est. Pour ce qui est du marché local, les Tunisiens ont représenté 38,5% du total des arrivées touristiques dans la région.

Le gouvernorat de Mahdia compte 29 unités hôtelières qui génèrent des revenus annuels d’environ 150 millions de dinars et assurent plus de 4000 postes d’emploi directs.

