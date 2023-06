Tourisme : Belhassine plaide pour le renforcement de l’intégration touritique arabe

Le département du transport œuvrera, durant la période à venir, à attirer davantage de touristes arabes et à renforcer le tourisme interarabe, d’autant plus que la Tunisie a accueilli environ 1,854 million de touristes arabes parmi les 3 millions de touristes ayant visité le pays à fin mai 2023, a affirmé lundni le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Ces résultats s’inscrivent en hausse de 14% par rapport à la même période de 2019, a-t-il précisé lors de l’ouverture de la 1ère édition du Forum arabe des médias touristiques organisé à Tunis, par le département du tourisme, sur le thème « Rôle des médias dans le développement du tourisme interarabe »

A cet égard, les touristes arabes représentent 53% des touristes accueillis en 2019 (plus de 5 millions de touristes arabes sur un total de 9,4 millions de touristes).

Lors de Belhassine a en outre, exprimé la volonté commune de renforcer l’attractivité des destinations touristiques arabes et de mettre en œuvre des plans d’actions communs dans l’objectif de favoriser l’intégration touristique arabe.

Il a plaidé pour le développement d’un réseau arabe pour promouvoir les festivals et les manifestations touristiques mixtes qui se déroulent dans la région arabe, appelant à s’accorder sur des circuits de tourisme culturel intégrant les capitales historiques des pays arabes.

Le ministre a, en outre, souligné l’importance de lever les obstacles entravant le développement du tourisme interarabe, notamment ceux relatifs aux visas, aux passages frontaliers et au manque de liaisons aériennes entre certains pays arabes.

Toujours selon lui, les touristes arabes se caractérisent par un niveau de dépenses plus élevé et des durées de séjour généralement, plus longues que les touristes étrangers, outre le fait qu’ils ont fait preuve d’une grande solidarité durant les périodes de crises. » Durant les années covid, 65% des touristes ayant visité la Tunisie, sont venus de pays arabes, notamment les pays voisins « .

En 2019, les unités hôtelières tunisiennes ont accueilli 1,3 million de touristes arabes soit 20% du nombre total des touristes ayant visité les hôtels nationaux. Les recettes touritiques provenant des touristes arabes se sont élevées à 1867 millions de dinars en 2019 ( 33% des recettes touritiques en devises).

Belhassine a aussi fait remarquer que le renforcement du tourisme interarabe permettra d’améliorer les indicateurs touritiques, de booster l’investissement et de favoriser la création d’emploi dans les pays arabes, tirant profit notamment de la proximité géographique, culturelle, historique et religieuse entre les pays de la région.

Il a ajouté que plus de 2,1 millions de touristes tunisiens ont visité des pays arabes (Algérie, Libye, Maroc, Arabie Saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, le Qatar…) en 2019.

La tenue du Forum arabe des médias touristiques vise à mettre l’accent sur le rôle des médias dans le développement d’une industrie touritique arabe et la promotion des destinations touritiques de la région.

La première édition de ce forum organisé en partenariat avec l’Organisation Arabe du Tourisme et l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), se tient en marge de la 23e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision qui se déroule du 12 au 15 juin, à la Cité de la culture à Tunis.