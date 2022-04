Tourisme/Covid-19: La capacité d’accueil passe à 100% dans les espaces fermés des hôtels

La capacité d’accueil passe à 100% dans les espaces fermés dans les différents établissements touristiques, à partir du 1er avril 2022, avec l’intensification du contrôle sur la présentation d’un « pass vaccinal » et l’obligation de porter les masques de protection et d’aérer ces espaces, a annoncé, vendredi, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Cette décision fait suite a celle annoncée par le ministère de la Santé, le 25 février 2022, concernant l’allègement des restrictions sanitaires, rappelle le département du Tourisme.

Le ministère de la Santé avait en effet décidé l’allègement progressif, à partir du 26 février 2022, des restrictions sanitaires imposées aux arrivants en Tunisie dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et l’actualisation des protocoles sanitaires dans divers secteurs, compte tenu de l’amélioration des indicateurs épidémiologiques liés à la pandémie de la Covid- 19.

Le protocole sanitaire sera actualisé en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, indique encore le département du Tourisme, soulignant la nécessité d’intensifier les opérations de vaccination et d’administration des doses de rappel à tous les employés des institutions et établissements touristiques.

En Tunisie, une première mise à jour a été apportée au protocole sanitaire relatif au tourisme à partir du 1er mars 2022. La capacité d’accueil a ainsi été portée à 100% dans les espaces ouverts dans les différents établissements touristiques et à 75% dans les espaces fermés, à partir du 1er mars 2022.