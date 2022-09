Tourisme culturel: Le mausolée des Beys de Tunis rouvre ses portes

Complètement retapé dans les règles de l’art, le mausolée des Beys, Tourbet el Bey, sis à la rue éponyme, dans la Médina de Tunis, rouvrira ses portes aux visiteurs au mois d’octobre, ont annoncé, aux médias, les services compétents du ministère culturel. Les travaux de restauration ont duré trois ans.

Le monument, un des incontournables de la ville de Tunis, pour touristes et voyageurs, est un complexe funéraire de l’époque husseinite s’étendant sur quelques 1400 mètres carrés. Il est composé de huit chambres funéraires abritant les tombes de 13 souverains husseinites ayant régné, dont Ali Bey II qui l’avait édifié en 1770, leurs femmes, un certain nombre de leurs ministres et leurs serviteurs. Au total, 167 morts y sont inhumés. Les salles funéraires dont celle réservée aux tombes des princes régnants est la plus luxueuse, sont couvertes de coupoles ornées de tuiles vertes en forme d’écailles donnant sur des façades de gré ocre, richement ornées.

Les tombes creusées dans le sol sont couvertes par des coffres en marbre ornés de bas-reliefs.

Aussi, le mausolée est-il présenté en tant qu’un joyau architecturel de l’époque husseinite témoignant d’un style architectural spécifique où se mêlent traditions locales, influences ottomanes et influences italiennes.