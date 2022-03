Tourisme :Destination Dhahar, classée meilleure destination mondiale pour le thème « Culture et Communautés Locales »

La destination « Dhahar » a été classée première au monde, en tant que meilleure destination pour le thème thème « Culture et communautés locales ». C’est ainsi, que la Tunisie devient le premier pays arabe et nord-africain à recevoir cette distinction dans le domaine du tourisme durable.

La Tunisie a participé pour la première fois à ce concours mondial, organisé annuellement par le Conseil Mondial du Tourisme Durable et l’Organisation Destination Verte, dans le cadre de la Foire Internationale de Berlin.

Grâce à cette distinction, la chaîne montagneuse « Destination Dhahar », qui s’étend de Matmata à Douirat à Gabès, Médenine et Tataouine, pourra faire la promotion de la région pendant une année entière, gratuitement, auprès des plus grandes organisations et agences internationales.

Le directeur exécutif de la Fédération du Tourisme Authentique Destination Dhahar, Mohamed Hadi Kallali, a fait savoir que la région compte plus de 29 sites géologiques, des traces de dinosaures et une architecture particulière, en plus du savoir-faire de ses habitants dans le secteur de l’artisanat (tissage de Margoum….)