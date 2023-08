Un projet d’accompagnement pour 𝟭𝟵𝟬 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 dans 7 gouvernorats du nord-ouest

Cent quatre vingt dix (190) petits entrepreneurs et porteurs d’idées de projets de tourisme durable pourraient bénéficier d’un programme d’accompagnement et de financement dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme Durable », initié par le Ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne.

Un appel à candidatures vient d’être lancé dans ce cadre. Il est destiné aux très petites et petites entreprises (TPPE) ainsi qu’aux porteurs de projets (informels) dans le domaine du tourisme dans 7 régions du nord-ouest de la Tunisie: Zaghouan, Dahar, Tunis, Mahdia, Djerba-Zarzis et Tozeur, indique le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, dans un communiqué.

Le projet propose un appui technique couvrant diverses thématiques pertinentes liées aux activités des entrepreneurs et un support financier jusqu’à 5000 € (l’équivalent de 16,7 mille dinars)par entrepreneur. Ceci contribuera à renforcer leur compétitivité et à développer l’écosystème du tourisme dans les régions.

Les entrepreneurs souhaitant participer à ce programme sont invités à remplir le formulaire suivant : https://ee.kobotoolbox.org/x/aEq5kJ1o, avant la date de clôture de l’appel à candidatures, le 24 mars 2024.

Il convient de noter que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme durable en Tunisie » – mis en œuvre par et ce, dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna – تونس وجهتنا » (La Tunisie, notre destination).

