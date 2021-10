Tourisme: La Tunisie abritera le Congrès international du tourisme et des voyages en décembre 2021, à Hammamet

Le réseau français d’agences de voyages « Selectour » a choisi la Tunisie pour abriter son Congrès international du tourisme et des voyages qui se tiendra en décembre 2021, dans la ville de Hammamet (Nabeul) a annoncé, hier vendredi, Laurent Abitbol, Président des groupes « Marietton Développement » et « Selectour ».

Lors d’une rencontre avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar, au siège de ce département, Abitbol a également fait savoir que cet évènement accueillera plus de 450 représentants de grandes enseignes et sociétés internationales de tourisme, outre des responsables et des diplomates français, des célébrités et des médias internationaux.

De son côté, Ammar a souligné l’importance de cette initiative dans la promotion de la destination tunisienne, affirmant l’engagement de son ministère à travailler de concert avec les structures et les parties concernées, pour garantir la bonne organisation de ce congrès, notamment en ce qui concerne les aspects sanitaires.

Les deux responsables ont également, discuté de la nécessité de retirer la Tunisie de la liste des pays classés sur la liste «rouge» pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, étant donné l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays grâce à la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 et l’application des protocoles sanitaires sectoriels, à l’instar de celui du secteur touristique.

Le groupe Selectour est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France : 1200 agences en sont membres, réparties sur tout le territoire et les DOM. Le groupe est né de la fusion de deux réseaux historiques de la distribution de voyages en France, à savoir les groupements Selectour, créé en 1971, et AFAT Voyages, créé en 1989. Les agences adhérentes conservent leur autonomie et le réseau est structuré en coopérative.