Tourisme : La Tunisie maintient sa position de 4ème destination préférée des touristes français

La Tunisie continue d’être la destination préférée des touristes français. Elle a occupé la 4ème position avant la Turquie, le Maroc et l’Egypte, dans le classement des Top 20 des destinations touristiques en mai 2022, réalisé par le Baromètre Orchestra pour le compte du magazine français spécialisé l’Echo touristique.

La Tunisie retrouve ainsi sa place d’avant la crise dans ce baromètre avec la réouverture des frontières et l’accalmie sanitaire et vient juste après des pays européens : la Grèce, l’Espagne et la France Métropolitaine.

Dans son classement, le baromètre qui s’est basée sur les performances et ventes réalisées par les agences de voyages (offline et online), a fait état d’une progression de 64 % des ventes sur la Tunisie dans la catégorie « Affaires » et de 21% dans la catégorie « Panier moyen ».

Dans l’ensemble, le volume des ventes a progressé (évolution) mensuelle de 46% en mai 2022 par rapport à mai 2019. En effet, plus de 800 mille français ont visité la Tunisie en 2019 parmi 2,7 millions d’européens.

