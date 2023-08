Tourisme: La Tunisie participe à la 45e édition du salon « IFTM Top Resa »

-La Tunisie participera à la 45eme édition du salon des professionnels du tourisme » IFTM Top Resa » (International and french travel market – Top Resa) qui se tiendra, du 3 au 5 octobre 2023, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris, a indiqué l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

L’Office a ajouté, dans un communiqué publié jeudi, que la Tunisie sera également présente à Londres pour prendre part au Salon World Travel Market (WTM) prévu du 6 au 8 novembre 2023.

Et de préciser que des espaces d’exposition pour les professionnels tunisiens ont été programmés pour assurer une meilleure participation de la Tunisie à ces deux manifestations.

L’ONTT a appelé, ainsi, les professionnels du secteur du tourisme souhaitant participer à ces deux salons de contacter la représentation de l’Office à Paris(France), via l’e-mail suivant :[email protected], pour retirer le cahier de charge de participation faisant savoir que la date limite d’inscription est fixée pour le 31 août 2023.

L’office a, également, appelé les professionnels du tourisme à contacter la représentation de l’ONTT à Londres, via l’adresse e-mail : [email protected], pour retirer les cahiers de charge et pour confirmer la participation au salon WTM, notant que la date limite d’inscription est fixée pour le 30 septembre 2023.

