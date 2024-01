Tourisme : La Tunisie participera au salon  » ITB Berlin » du .5 au 7 mars 2024 à Berlin

La Tunisie participera à la Bourse Internationale du Tourisme « ITB Berlin », salon interprofessionnel couvrant toute l’offre de l’industrie touristique, qui se tiendra du 5 au 7 mars 2024 à Berlin en Allemagne, a fait savoir, vendredi, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Un espace d’exposition sera aménagé au profit des professionnels tunisiens du tourisme souhaitant prendre part à cette manifestation, a encore précisé l’office.

Il a, à cet effet, appelé les professionnels intéressés à contacter sa représentation à Francfort sur les adresses électroniques ([email protected] ou [email protected] ) pour retirer le cahier des charges fixant les conditions de participation, avoir plus de renseignements sur les modules disponibles et confirmer leur participation, sachant que la date limite d’inscription a été fixée pour le 2 février 2024.

« ITB Berlin » constitue la plus grande plateforme de rencontres entre les professionnels du marché des voyages. Toute l’offre de l’industrie touristique des tour-opérateurs, sites de réservations, destinations, compagnies aériennes et hôtels, y est présente, jusqu’aux loueurs de véhicules.

Ce salon offre aussi aux visiteurs professionnels une plateforme de B2B et une occasion de rencontrer les partenaires de l’industrie et des affaires et de prendre connaissance des nouvelles tendances du marché touristique. Plus de 180 mille visiteurs, dont 108 mille professionnels et plus de 10 mille exposants venus de 180 pays, y sont attendus.