Tourisme : Le voyagiste Explore de retour en Tunisie

La compagnie de voyage d’aventure Explore organisera samedi son premier voyage en petit groupe en Tunisie depuis 2015, en raison de la reprise de la demande.

Le voyage de 10 jours Best of Tunisia pour 13 personnes est l’un des nouveaux itinéraires introduits dans le pays d’Afrique du Nord pour 2024 et a été le plus rapidement vendu, selon l’opérateur de petits groupes.

Ce circuit circulaire commence à Tunis et comprend Tozeur, une nuit dans un hôtel troglodyte, et Hammamet.

Il y a huit autres départs de Best of Tunisia cette année et 13 autres sont prévus pour 2025. Les prix commencent à 1 639 £ par personne.

La Tunisie a été retirée de la vente en 2015 pour des raisons de sécurité suite aux attaques terroristes de Sousse cet été-là.

L’opérateur avait espéré réintroduire la Tunisie plus tôt, mais les plans ont été retardés en raison de la pandémie de Covid.

Antony Barton, chef de produit pour l’Afrique, a déclaré : « La Tunisie est une destination sur laquelle on nous a beaucoup interrogés ces deux dernières années, et la demande est absolument là.

« Nous avons presque rempli les neuf départs que nous avons mis en place pour 2024 dès la première année de remise en vente, et 13 départs commencent déjà à bien se vendre pour 2025.

« Nous sommes très fiers de ce nouveau voyage, qui constitue une fantastique introduction à ce pays merveilleux et diversifié. Les visiteurs découvriront une combinaison gagnante de sites et d’histoire fascinants, de vastes et magnifiques paysages, d’une culture et d’une hospitalité chaleureuses et accueillantes, le tout agrémenté d’une excellente cuisine locale », a-t-il dit.

- Publicité-