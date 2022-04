Tourisme: Retour du marché belge dans la zone Djerba-Zarzis après deux ans d’arrêt

Le marché belge est revenu vers la destination touristique de Djerba-Zarzis après deux ans d’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

Un vol en provenance de Belgique est arrivé hier à l’aéroport international de Djerba-Zarzis avec 100 touristes à bord, et le nombre doit s’élever à 500 touristes par semaine à raison de trois vols hebdomadaires, a déclaré dimanche à l’agence TAP le délégué régional au tourisme dans le gouvernorat de Médenine, Hichem Mahouachi.

Il fait partie des 383 vols réguliers et irréguliers programmés au mois d’avril sur l’aéroport de la région, dont 89 vols aller-retour qui reprennent pour la première fois depuis le début de la pandémie en provenance des marchés traditionnels comme la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, la République tchèque, la Pologne et le Portugal.

« Le marché belge est important pour redynamiser l’activité touristique dans la région après la pandémie, à l’instar des autres marchés comme le français, qui est le premier sur la destination Djerba-Zarzis, ou encore l’allemand, le tchèque, le polonais et l’italien », a-t-il expliqué.

Avec la reprise du trafic aérien à l’aéroport international de Djerba-Zarzis ,15 unités hôtelières et d’hébergement ont rouvert dans la zone, dotés d’une capacité d’accueil totale de 10 300 lits, a encore expliqué le responsable.

Mahouachi a, par ailleurs, relevé une amélioration des différents indicateurs touristiques enregistrés au cours du premier trimestre 2022 au niveau du nombre des arrivées, qui ont atteint 110 000, soit une augmentation de plus de 120% par rapport à la même période l’an dernier.

La destination Djerba-Zarzis enregistre un taux de réservations à la hausse, ce qui indique que l’année 2022 sera celle de la vraie relance du secteur du tourisme où l’on espère se rapprocher des chiffres de 2019, considérée comme une année de référence, a-t-il conclu.