Tourisme: Un record d’entrées au passage frontalier Hezoua au sud tunisien, le 30 décembre 2019

Le passage frontalier Hezoua, ville du sud-ouest de la Tunisie, située à une trentaine de kilomètres de Tozeur, a enregistré un nouveau record d’entrées touristiques, le 30 décembre 2019, estimé à 11 mille visiteurs, dont la plupart des algériens.

“Cette affluence ne manquera pas d’impulser la dynamique économique dans la région”, se félicite le gouverneur de Tozeur, Mohamed Ayemen Bejaoui, mardi, dans une déclaration à l’agence Tap.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, qui a choisi de passer la fête du nouvel an à Tozeur, a fait état d’un important taux d’occupation dans ce gouvernorat du sud, et aussi, dans le reste des destinations touristiques du sud tunisien, en particulier les régions de Douz, Kébili, Tataouine et Djerba.

Trabelsi s’est félicité de l’amélioration des indicateurs touristiques dans le sud du pays, grâce à l’affluence de touristes locaux et étrangers.

Le ministre a déclaré que son département aspire à une reprise de l’activité de l’aéroport international Tozeur- Nefta, surtout avec l’exploitation d’un deuxième avion de Tunisair Express, qui pourrait aider à accroitre le nombre des vols internes.

Toutefois, il est indispensable d’améliorer les prestations touristiques, au niveau de l’accueil au sein des aéroports, de transfert vers les hôtels et des services hôteliers, ainsi qu’en matière de propreté, estime le ministre.