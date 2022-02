Tourisme : Une assurance Covid exigée dans 41 pays

Jusqu’à présent optionnelle, l’assurance santé devient obligatoire, notamment dans différents pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie. Certains d’entre eux prétendent notamment vouloir couvrir des frais de santé, liés au Covid-19, allant jusqu’à 100 000 dollars, explique Le Figaro.

- Publicité-

S’assurer pour voyager. Si jusqu’à présent la possibilité de contracter une assurance voyage pour prévenir de problèmes de santé à l’étranger n’était qu’une option, la pandémie de Covid-19 rebat les cartes. Le Figaro annonce que, désormais, il est obligatoire de s’assurer pour entrer dans 41 pays. Parmi eux, de nombreux états asiatiques (Liban, Thaïlande, Indonésie etc.), d’Amérique du Sud (Argentine, Chili, Bolivie etc.) ou encore d’Afrique (Kenya, Seychelles, Maurice etc.). Avant la crise, l’obligation était uniquement valable dans six pays : l’Algérie, l’Arabie Saoudite, la Chine, Cuba, la Mongolie et la Russie.

L’attestation d’assurance, qui doit comporter la mention « Covid », pourrait vite devenir un frein pour voyager. Si certains États se contentent de réclamer le document sans en dire davantage, d’autres exigent des coûts de couverture santé très élevés. Ils devront être de 100 000 dollars en Thaïlande, ou encore de 50 000 dollars au Cambodge, précise Le Figaro. Même somme exigée par le Costa Rica, qui en plus impose 2 000 dollars de frais d’hébergement en cas d’éventuelle quarantaine de personnes non-vaccinées de plus de 18 ans. Idem en Argentine, et ce même pour les vaccinés.