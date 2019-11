Tourisme : Voyamar prévoit 30 mille touristes

Le voyagiste français Voyamar du groupe Marietton de Laurent Abitbol, annonce tabler sur 30 mille touristes sur la Tunisie, contre 22 mille en 2018. Le TO français se félicite par ailleurs du fait que «c’est la première année qu’il n’existe plus de frein à la vente sur la Tunisie », souligne Aurélien Aufort, directeur général de Voyamar (Marietton Développement). Les agences proposent spontanément la destination, une première depuis le Printemps arabe. Et nous avons retrouvé les groupes, soit les associations et les comités d’entreprises». C’est ce que rapporte «l’échos touristique».

Selon la même source, «Les ventes engrangées depuis le mois de septembre, pour des voyages en 2020, confirment la progression de l’Amérique du Nord et de la Tunisie, où sont positionnés deux clubs maison ouverts toute l’année : le Naya Club de Hammamet et celui de Djerba».