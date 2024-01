Tournée de Blinken en Afrique dès le 21 janvier

Le secrétaire d’État américain entamera le 21 janvier une tournée africaine de cinq jours qui le conduira dans quatre pays afin d’atteindre de multiples objectifs, notamment faire progresser les partenariats de sécurité fondés sur des valeurs communes telles que le respect des droits de l’homme, la promotion de la démocratie et l’extension de l’État de droit, a indiqué le département d’État dans un communiqué.

Blinken se rendra au Cap Vert, Côte d’Ivoire, au Nigeria et en Angola.

« Le secrétaire d’État soulignera la manière dont les États-Unis ont accéléré leur partenariat avec l’Afrique depuis le sommet des dirigeants américains et africains, notamment dans des domaines tels que la sécurité climatique, alimentaire et sanitaire. Il mettra également l’accent sur notre partenariat économique tourné vers l’avenir et sur la manière dont les États-Unis investissent dans les infrastructures en Afrique afin de stimuler le commerce bilatéral, de créer des emplois dans le pays et sur le continent, et d’aider l’Afrique à être compétitive sur le marché mondial », ajoute le communiqué.

Le ministère a indiqué que le haut diplomate américain réaffirmera également l’engagement des États-Unis envers les partenaires côtiers de l’Afrique de l’Ouest par le biais de la stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité, du partenariat des États-Unis avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le représentant américain abordera également les défis régionaux et les efforts des États-Unis pour soutenir le leadership africain dans la désescalade des tensions et l’adoption de solutions diplomatiques au conflit dans l’est de la République démocratique du Congo.

