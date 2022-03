Tournoi « FIRST CARD CUP », la BNA affirme son rôle de banque citoyenne

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et de par sa conviction de l’importance du sport dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) auprès des jeunes, la BNA a parrainé le tournoi « FIRST CARD CUP », un événement sportif, organisé le 17 Mars 2022 à Tunis, regroupant 24 académies et plus de 300 enfants de Mini foot, des benjamins natifs de 2011 et 2012, issus de divers gouvernorats, Siliana, Tunis, Kef, Nabeul, Sousse, …

- Publicité-

La participation active de la banque à cet événement revêt un double objectif : La promotion des valeurs universelles du sport pour les jeunes, : tolérance, partage, amitié, respect, esprit d’équipe, solidarité, dépassement de soi, …ainsi que la vulgarisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)

C’est dans ce cadre et dans cette ambiance conviviale que des ateliers ont été organisés durant cette journée sportive :

Un atelier de présentation et de promotion des ODD auprès des jeunes, animé par les membres du Réseau local du Pacte Mondial de Tunisie qui ont mis l’accent sur l’importance du rôle des enfants dans la promotion de la culture RSEet leur contribution à la concrétisation des initiatives qui en découlent et à la réalisation de ces ODD.

Aussi, un deuxième atelier de sensibilisation des jeunes sur l’importance de l’alimentation et de la nutrition pour une santé saine at été organisé et animé par le nutritionniste, Dr. Ridha MOKNI.

La BNA, par le parrainage et le soutien de cet événement, a encore une fois confirmé son rôle de banque citoyenneet renforcé son engagement envers la communauté et la société civique.

En sa qualité de banque responsable, la BNA témoignede son engagement citoyen, à travers plusieurs actions dont notamment, le soutien de l’équipe Nationale Tunisienne de football, du Comité National Olympique de Tunisie CNOT et du Comité Paralympique et aussi, via le parrainage des athlètes et futurs champions des sports olympiques et paralympiques « BNA Challenge Team ».