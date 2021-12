Tous les indicateurs épidémiologiques en Tunisie convergent vers une cinquième vague du coronavirus

La porte-parole officielle du comité scientifique de lutte contre la coronavirus, Jalila Ben Khalil, a indiqué, aujourd’hui, vendredi, que tous les indicateurs épidémiologiques en Tunisie convergent vers l’émergence d’une cinquième vague du coronavirus liée au mutant « Omicron ».

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Khalil a ajouté que la Tunisie connaît ces derniers jours une augmentation du nombre de contaminations par la Covid-19 et que le taux de positivité des tests a dépassé 10 pour cent, attribuant cette tendance à la hausse à la propagation rapide de l’infection due à « Omicron ».

Ben Khelil a souligné la nécéssité de se faire vacciner, de redoubler de vigilance, de respecter le protocole sanitaire et d’éviter les rassemblements, notamment, en cette période de fêtes de fin d’année. La responsable a ajouté que le ministère de la Santé est prêt à faire face à cette éventuelle vague et a appelé les établissements hospitaliers à le tenir au courant des stratégies qu’ils comptent mettre en oeuvre en cas de besoin. Elle a indiqué que le stock stratégique d’oxygène médical est suffisant pour le moment et que le ministère dispose d’une stratégie claire au cas où la Tunisie connaîtrait une nouvelle vague.