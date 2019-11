Tout est en place pour la construction des universités française et allemande

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Slim Khalbous a annoncé, dimanche, à Ben Arous, que toutes les mesures sont en place concernant les deux terrains consacrés respectivement à l’université française et celle allemande à Tunis, ajoutant que les travaux démarreront prochainement.

L’université franco-tunisienne de l’Afrique et la Méditerranée avait lancé une expérience pilote au cours de cette année universitaire après l’installation d’un siège administratif partiel à l’Institut supérieur de l’animation pour la jeunesse et la culture à Bir El Bey, dans l’attente de l’achèvement des dispositions relatives à la cession du terrain sur lequel sera construite l’université.

La superficie programmée s’élève à environ 6 hectares et l’institution universitaire devrait regrouper les départements de la formation dans les étapes de la licence et du master dans les spécialités du droit, de la gestion, de l’ingénierie, des nouvelles technologies, des sciences humaines et sociales, des sciences de l’environnement avec un contenu technologique orienté vers les besoins méditerranéens, européens et africains.

Le gouvernorat de Ben Arous abritera également le siège de l’université tuniso-allemande dans la région d’Erissala à Mornag et dont le chef du gouvernement Youssef Chahed et la chancelière allemande Angela Merkel avaient annoncé la création lors d’une conférence de presse commune tenue en 2017.