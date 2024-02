Tout est OK. On aura viande, huile et lait importés pour la Ramadan , assure Ben Rjeb 

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rjeb, a déclaré dans une déclaration à la Tap, que « les stocks de légumes, de céréales, de produits avicoles et d’œufs sont disponibles, et la société Allouhoum a entamé des consultations pour se fournir en quantités de viande rouge pour le mois du Ramadan à des prix raisonnables et quantités nécessaires.

A Nabeul, Ben Rjeb a souligné que « le lait enrichi et l’huile végétale sont actuellement disponibles sur les marchés. En outre, l’Office national de l’huile est en train de se préparer à acquérir une cargaison estimée à 15 000 tonnes sur le marché à l’occasion du Ramadan. .

Dans le même contexte, elle a expliqué que les prix de l’huile végétale ordinaire non subventionnée sont tombés à 4 dinars le litre, et que le ministère a élaboré un plan avec les structures professionnelles et les espaces commerciaux pour assurer les quantités et réduire davantage les prix.