Toutes les campagnes d’enrôlement pour le service national suspendues

Le ministère de la Défense national a décidé de suspendre toutes les opérations et les mesures relatives aux campagnes d’enrôlement pour le service national, ainsi que tous les concours de recrutement et de promotion de grade ouverts et annoncés par le département à une date ultérieure.

Dans un communiqué publié vendredi 20 mars 2020, le ministère de la Défense a précisé que cette décision a été prise au regard de la situation sanitaire générale dans le pays et par souci d’organiser ces concours dans des conditions à même de garantir la sécurité personnes concernées.

Elle s’inscrit également dans le cadre de l’application du décret gouvernemental numéro 2020-152 du 13 mars 2020 considérant le ‘’coronavirus covid-19’’ comme étant une pandémie.