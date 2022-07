Le nouveau Toyota RAV4 2023 au plus haut niveau en matière de connectivité et de sécurité

Le Toyota RAV4, le SUV le plus vendu au monde, va bénéficier de nombreuses améliorations qui optimiseront encore un peu plus son agrément de conduite, son confort et sa sécurité.

Un nouveau système multimédia

Le RAV4 2023 adopte le dernier système multimédia Toyota Smart Connect ® qui bénéficie notamment d’un nouvel écran de 10,5 pouces avec un affichage couleur haute définition.

Le système monté en série fournit une navigation basée dans le cloud qui permet une planification précise des trajets avec des informations constamment mises à jour, notamment sur le trafic ou la possibilité de trouver une place de stationnement à proximité de votre destination.

Les clients peuvent bénéficier des derniers services multimédias et de navigation de Toyota mis à jour à distance en temps réel, sans avoir à coupler leur smartphone au véhicule, grâce au pack « Smart Service » inclus en série pour quatre ans.

Pour encore plus de commodité, le RAV4 2023 bénéficie en série d’une connectivité Apple CarPlay® sans fil et Android Auto® filaire.

Le nouvel assistant vocal permet de régler la climatisation, commander le système multimédia, passer un appel téléphonique et ouvrir/fermer les fenêtres. « Hey Toyota » est conçu pour comprendre des phrases formulées de façon naturelle, donc si vous dites « j’ai froid », il réagira en fermant les fenêtres ou en augmentant la température du chauffage.

Le Toyota Smart Connect Plus ® offrant des fonctions supplémentaires est disponible en option. Il introduit un système de navigation satellitaire intégré au véhicule qui fonctionne même lorsque aucune connexion n’est disponible. Il peut transmettre des alertes météorologiques locales et informer le conducteur des zones à faible émission (ZFE).

Davantage de services à distance

L’expérience utilisateur est particulièrement fluide grâce à l’application pour smartphone MyT qui permet aux clients de recevoir diverses informations concernant leur RAV4, telles que le niveau de carburant, les éventuelles alertes, les analyses de conduite et le suivi du véhicule.

L’application pour smartphone MyT offre au conducteur du nouveau RAV4 une gamme élargie de services à distance. Plus d’inquiétude de savoir si vous avez bien fermé toutes les fenêtres, verrouillé les portes ou éteint les feux : MyT vous informe de l’état de la voiture. Tous les nouveaux RAV4 disposent en série de cette fonction.

Grâce à l’application MyT il est possible à distance de verrouiller et déverrouiller les portes, de faire clignoter les feux de détresse – par exemple pour repérer la voiture dans un parking – ou de commander le chauffage et la climatisation pour profiter d’une température idéale dès le début d’un trajet.

Compteur numérique personnalisable inédit

C’est une caractéristique commune à tous les nouveaux modèles Toyota : le conducteur peut visualiser les données clés du véhicule en un coup d’œil, de sorte qu’il est moins distrait de la conduite.

Dans cet esprit, le nouveau RAV4 reçoit un nouveau compteur numérique personnalisable permettant de paramétrer de nombreuses configurations d’affichage différentes. Le grand écran de 12,3 pouces offre ainsi le choix entre quatre styles et trois dispositions et options de personnalisation. Le conducteur peut alors choisir les informations qui lui sont les plus utiles entre le tachymètre et les autres cadrans numériques, ainsi que des données telles que l’indicateur d’éco-conduite, les informations du régulateur de vitesse adaptatif ou, entre autres multiples possibilités, la musique diffusée.

Le compteur numérique peut être personnalisé selon quatre styles différents : Casual, Smart, Sport et Tough. Ce nouveau compteur de 12,3 pouces est monté en série sur tous les nouveaux RAV4.

Un Toyota safety sens encore amélioré

Le nouveau RAV4 bénéficie d’un système de sécurité Toyota Safety Sense encore amélioré qui aide le conducteur à éviter un plus large éventail de risques courants d’accidents.

Le Système de sécurité précollision s’est enrichi d’une assistance aux intersections qui détecte si la voiture est sur le point de croiser la trajectoire d’un véhicule arrivant en sens inverse ou s’il y a des piétons traversant la route vers laquelle le véhicule se dirige. Le système alerte alors le conducteur et, si nécessaire, initie un freinage pour aider à éviter un impact.

Le nouveau RAV4 reçoit aussi le système d’aide aux manœuvres d’évitement d’urgence qui aide le conducteur à éviter un piéton qui s’est engagé sur la route, tout en gardant la voiture sous contrôle et dans sa voie de circulation.

Sur le RAV4 Hybride Rechargeable, le système détecte également les vélos et les véhicules en stationnement. Le Système de sécurité précollision du RAV4 Hybride Rechargeable acquiert aussi la capacité de détecter les véhicules venant en sens inverse dans la voie de circulation de la voiture pour réduire le risque de collision frontale.

Une nouvelle couleur extérieure

Une nouvelle couleur extérieure Blanc Lunaire Nacré est introduite pour toutes les versions des RAV4 Hybride et Hybride Rechargeable, à l’exception de la version Trail. La version Collection reçoit une nouvelle peinture bi-ton combinant le Blanc Lunaire Nacré avec le Noir Attitude

Toyota RAV4, deux motorisations hybrides puissantes et efficientes

Introduit en 2019, le RAV4 de cinquième génération est construit sur la plateforme Toyota GA-K, et disponible avec deux motorisations hybrides :

-RAV4 Hybride auto-rechargeable : il développe 218 ch en version traction et 222 ch avec la transmission intégrale électrique intelligente (AWD-i). Il offre puissance, dynamisme et efficience, avec des consommations de carburant et des émissions de CO2 records dans sa catégorie.

-RAV4 Hybride Rechargeable : le sommet de la gamme RAV4 avec une puissance de 306 ch et une efficience remarquable : la consommation de carburant est de seulement 1,0 l/100 km et les émissions de CO2 de 22 g/km (cycle mixte WLTP).

La production du Toyota RAV4 2023 débutera au troisième trimestre 2022.