Tozeur : 1615 demandes d’octroi de terres agricoles sélectionnées

Environ 1615 demandes d’octroi de terres agricoles domaniales à des jeunes diplômés d’université et non diplômés, dans le gouvernorat de Tozeur, ont été sélectionnées, dans une première étape, fait savoir le secrétaire général du gouvernorat, Zied Bokri, dans une déclaration, lundi, à l’agence TAP.

La distribution des terres est tributaire de la création de points d’eau pour garantir la réussite des projets, précise Bokri.

Les lots s’étendent sur 831 ha répartis sur toutes les délégations de la région.

Sur un total de 2210 demandes, 1651 ont été, préalablement, sélectionnées dont 705 demandes de diplômés du supérieur.

Les structures d’appui se chargeront des études et du financement des projets une fois définis.