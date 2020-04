Tozeur: 3100 colis alimentaires au profit des familles nécessiteuses

Quelque 1800 colis alimentaires ont été distribués à des familles nécessiteuses et à faible revenu dans le gouvernorat de Tozeur pour les aider à faire face à la crise due à la pandémie du Covid-19.

C’est ce qu’a indiqué l’administrateur régional de la Solidarité sociale, Mongi Mabrouk, dimanche, à l’agence TAP.

Il a ajouté que 1300 autres colis ont été distribués également à des familles vulnérables à l’occasion du mois de ramadan.

Organisée à l’initiative du comité régional de la Solidarité sociale, cette opération, a-t-il fait savoir, a débuté depuis plus d’une semaine et a pour objectif d’aider les familles démunies et à leur permettre de faire face à la crise due à la pandémie du Covid-19.

Il a précisé que la valeur du colis, composé de produits alimentaires de première nécessité, est d’environ soixante dinars.

Mongi Mabrouk a, en outre, fait savoir que d’autres familles bénéficieront des aides alimentaires collectés en collaboration avec les parties régionales et locales.

Il a précisé que dans chaque délégation, une école primaire a ouvert ses portes pour permettre la réception des dons alimentaires. “Ces derniers seront attribués prochainement aux familles nécessiteuses”.

Il a souligné que le choix des bénéficiaires de ces aides est réalisé par les services de la direction des Affaires sociales, en coordination avec les omdas.