Tozeur: 32 femmes de retour d’Egypte soumises à l’auto-isolement

Originaires du gouvernorat de Tozeur, Trente-deux femmes, qui étaient en voyage touristique en Egypte, sont arrivées mardi via l’aéroport Tunis-Carthage et seront soumises à l’auto-isolement, a affirmé Nabih Thabet, directeur régional de la santé à Tozeur.

Il indiqué, à l’Agence TAP, que l’effort se poursuit en coordination avec les autorités locales pour dénombrer le nombre des Tunisiens qui viennent de rentrer de l’étranger en vue de les soumettre au confinement à domicile.

La même source a souligné que les résultats des analyses effectuées sur trois personnes (deux rentrant d’Italie et un étranger résidant en cette région) sont avérés négatifs au coronavirus.

Elle a ajouté que le nombre des personnes soumises, à titre préventif, à l’auto-isolement, a atteint 72 cas au gouvernorat de Tozeur dont plusieurs sont rentrés récemment de l’étranger.