Tozeur-Covid-19 : Dons de plus 30 mille dinars provenant de Tunisiens à l’étranger

Originaires du gouvernorat de Tozeur, des Tunisiens vivant en France et en Allemagne ont fait un don collectif de 10 mille euros (plus de 30 mille dinars) pour soutenir le secteur de la santé dans leur région.

“Ce montant permettra l’acquisition d’équipements médicaux nécessaires pour la protection du cadre médical et paramédical ainsi que le traitement des patients du covid19 dans la région”, a indiqué Noura Bouagga, membre de la collecte de dons à Tozeur.

Elle a salué l’adhésion de plusieurs Tunisiens résidents à l’étranger à cette initiative, précisant que les fonds collectés ont été transférés à une association locale qui se chargera avec la direction régionale de la santé d’acquérir le matériel médical nécessaire.

La même source a ajouté que l’effort est axé actuellement sur la collecte de dons au profit des familles nécessiteuses pour les aider durant le mois de Ramadan.