Tozeur-Covid-19 : Mise à disposition de 2 hôtels

Deux hôtels dans la région de Tozeur seront réservés à l’isolement sanitaire obligatoire et au personnel médical et paramédical, dans le cadre de l’appui aux efforts de l’Etat dans la lutte contre la propagation du covid-19, souligne, lundi, à l’agence TAP le gouverneur Mohamed Aymen Bejaoui.

Les autorités régionales et les services de santé suivent de près la situation des personnes soumises à l’isolement sanitaire obligatoire, dont figurent 6 contaminés par le virus.

Les différentes parties concernées œuvrent à fournir tous les besoins nécessaires à cet effet notamment la nourriture.

Concernant le respect du confinement total et du couvre-feu, le gouverneur de la région souligne que les unités de la sûreté ont arrêté, dimanche, une personne qui n’a pas respecté le couvre-feu.

Près de 4 voitures ont été saisies, ainsi que 71 permis de conduire et cartes grises ont été retirés.