Tozeur-Covid19: Appel à la fermeture de l’aéroport

Le syndicat régional des forces de la sûreté intérieure de Tozeur et les syndicats sécuritaires affilés appellent, dimanche, à la fermeture de l’Aéroport International de Tozeur-Nefta après la contamination au covid-19 d’un policier à l’Aéroport.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général du syndicat régional, Faycel Raissi indique que le syndicat appelle, aussi, à la mise en auto-isolement des agents de la sûreté et de tous les travailleurs de l’aéroport.

” Depuis la confirmation de la contamination du policier, le 25 mars, et sa mise à l’auto-isolement, aucune mesure préventive n’a été prise vis-à-vis des agents de la sûreté qui l’ont côtoyé “, affirme le responsable syndical en soulignant l’état d’anxiété des agents de l’aéroport, après la venue d’une équipe de santé faire des prélèvements sur seulement quelques uns.

Appelant les autorités concernées à effectuer les analyses sur tous les agents de la sûreté de l’Aéroport pour circonscrire la contamination, Raissi souligne que les agents continuent à exercer leur travail sans protection