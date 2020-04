Tozeur: Deuxième test négatif pour 6 contaminés

Le directeur régional de la santé à Tozeur, Nabih Thabet, a annoncé, dimanche, la guérison des six personnes atteintes du Covid-19, originaires de Tozeur, après la publication des résultats négatifs des deuxièmes analyses prélevées le 3 avril 2020. Les premières analyses, également négatives, avaient été effectuées le 1er avril.

Les six personnes concernées ont quitté, ce dimanche, le centre d’isolement obligatoire, à Tozeur, pour rentrer chez eux et se soumettre à une période d’auto-isolement sanitaire de 14 jours, avant d’être déclarés définitivement guéris. A la suite de quoi, Tozeur retournera à la case zéro cas de contamination.

Treize autres personnes, de retour de l’étranger ou d’autres régions du pays, poursuivent actuellement une période d’isolement obligatoire.

Les six cas de contamination avaient été détectés, le 27 mars dernier. Deux d’entre eux sont originaires de la ville de Tozeur, deux de Degache, un de Nefta et un de Tamaghza. Cinq étaient revenus de Djerba et le sixième avait attrapé le virus par contamination horizontale.