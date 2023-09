Tozeur: La production des dattes estimée à plus de 69 mille tonnes

La production régionale des dattes pour la saison 2023-2024 pour la région de Tozeur est estimée à plus de 69 mille tonnes a indiqué à la TAP le gouverneur de la région.

Dans le cadre des préparatifs du démarrage de la récolte des dattes, une série de réunions ont été organisées au siège du gouvernorat en vue de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les professionnels du secteur au niveau de la qualité du produit et l’amélioration de la compétitivité dans les marchés internationaux.

A ce sujet, des mesures ont été prises par le ministère de l’agriculture au profit des agriculteurs à l’exemple des crédits saisonniers proposés par le BTS, l’organisation d’une série de foires et l’ouverture de nouveaux circuits de promotion dans les espaces commerciaux.

Rappelons que le gouvernorat de Tozeur participe à hauteur de 21% du volume de l’exportation nationale des dattes et compte 24 unités d’exportation qui offrent 6500 postes d’emploi.

