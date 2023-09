Tozeur : La saison touristique hivernale s’annonce prometteuse

La saison touristique hivernale dans le gouvernorat de Tozeur, coïncidant avec la fin du mois de septembre courant, laisse présager les signes d’une dynamique prometteuse, selon de nombreux observateurs, eu égard au nombre de réservations commencées déjà depuis quelque temps.

Des préfigurations soutenues par un nombre d’indicateurs, dont en particulier, l’ouverture d’une ligne directe reliant Tozeur à Paris via la compagnie aérienne française Transavia à raison de deux vols hebdomadaires, à partir du 30 octobre prochain, a indiqué à l’Agence TAP, le président de la Fédération régionale des agences de voyages, Abdelfatah Mlik.

S’annonçant sous les meilleurs auspices, toujours est-il que la saison touristique hivernale dans la région du Sud-Ouest se heurte à plusieurs lacunes, selon Mlik, principalement, la détérioration du niveau d’infrastructure des hôtels et des agences de voyages, lesquelles accusent l’obsolescence de leurs flottes et la pénurie des voitures à quatre roues motrices, explique-il.

Il a dans ce même contexte évoqué l’absence de facilités de la part des banques pour obtenir les financements nécessaires à l’amélioration des services des agences de voyages.

Selon la même source, le gouvernorat de Tozeur » évolue dans avec un quasi-isolement, suite à l’abandon de la ligne ferroviaire 13 depuis plus de deux ans, en plus de l’irrégularité des vols intérieurs reliant Tunis à l’aéroport Tozeur-Nefta « .

En outre, Mlik a déploré le phénomène de propagation des déchets ménagers dans la ville de Tozeur, les circuits touristiques et au niveau de l’ancien oasis antique, suggérant la restitution du soutien apporté par le ministère du Tourisme et le lancement de campagnes de propreté là où le besoin se fait sentir.