Tozeur: Lancement du programme « Pour des vacances en sécurité »

La campagne » Pour des vacances en sécurité » a démarré, dimanche, à Tozeur.

Deux campagnes de sensibilisation ont été organisées, respectivement, à l’entrée nord et sud de la ville, outre une opération blanche d’un accident de la route provoqué par un motard.

Aymen Bejaoui, gouverneur de la région, a indiqué qu’une réunion a été consacrée au bon déroulement du programme » Pour des vacances en sécurité « , ajoutant que des campagnes de sensibilisation et des opérations de contrôle routier seront assurées, durant la période estivale, afin de réduire les risques d’accident.

Par ailleurs, des actions de sensibilisation à la sécurité routière seront destinées aux passagers au niveau des postes frontaliers de Hezoua et Tamaghza.

