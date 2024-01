Tozeur : Les indicateurs touristiques au vert

Le commissaire régional au tourisme à Tozeur et Gafsa, Adel Sbita a indiqué que le classement du sud tunisien parmi les 10 meilleures destinations mondiales par le guide du Routard contribuera à booster l’activité touristique en 2024 par rapport à l’année précédente.

Il a ajouté à l’Agence TAP que ce classement est le fruit des efforts de toutes les parties concernées publiques et privées œuvrant à diversifier l’offre touristique et à développer le tourisme alternatif.

Il a fait savoir que le sud tunisien a connu des indicateurs touristiques positifs en 2023 notamment à Tataouine, Djebel Dahar, Nefzaoua et Djérid, souligant que la région de Tozeur a enregistré une hausse de 26,7% en nombre de visiteurs et de 22,5% en terme de nuitées passées par rapport à 2022.

» Cette augmentation devrait se poursuivre en 2024 avec la mise en œuvre d’un programme promotionnel par l’Office national au tourisme tunisien en vue de conquérir de nouveaux marchés asiatiques » a-t-il ajouté.

Selon la même source, la ligne aérienne reliant l’aéroport d’Orly (Paris) à Tozeur a permis de multiplier les campagnes promotionnelles, entre fin décembre de l’année passée et début 2024.

