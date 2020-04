Tozeur : l’hôpital de Nefta se dote d’une unité covid19

Une unité dédiée aux patients atteints du covid19 a été aménagée à l’hôpital régional de Nefta (gouvernorat de Tozeur).

Cette unité comprend six lits équipés par des concentrateurs d’oxygène et d’autres appareils de réanimation, a indiqué le directeur de l’hôpital Yahia Aouinet.

La même source a ajouté que le cadre médical et paramédical de l’hôpital a eu une formation accélérée en matière d’accueil, d’examen et de traitement d’un patient covid19.

Le gouvernorat de Tozeur compte actuellement trois cas de contamination par le coronavirus.