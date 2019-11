Tozeur: Plantation d’arbres forestiers pour le pâturage des abeilles

L’association Ruche de la citoyenneté active, à Tozeur, a lancé, dimanche, une campagne de boisement pour le pâturage des abeilles, à travers la plantation de 120 arbres forestiers, près de la zone irriguée Jhim 2.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement des aires de pâturage des abeilles, dans les oasis, financé par le Fonds pour l’environnement mondial, en partenariat avec le Commissariat régional au développement agricole et l’Office de l’élevage et des pâturages. D’autres actions similaires sont, également, prévues, souligne à l’agence TAP Salem Ben Selma, président de l’association.

Une dizaine de projets d’apiculture seront financés, dans ce même cadre, au profit notamment des oasiennes de Tozeur, afin de favoriser la diversification des activités économiques et de sauvegarder la biodiversité, dans la région.