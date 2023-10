Lancement de la nouvelle ligne aérienne Tozeur-Paris le 30 octobre

En prévision du lancement de la ligne aérienne Tozeur-Paris, à la date du 30 octobre prochain, une séance de travail s’est tenue au siège du gouvernorat de Tozeur, pour examiner les moyens de promouvoir la nouvelle desserte et en assurer la réussite.

Cette nouvelle ligne sera assurée par la compagnie française Transavia, à raison de deux vols aller-retour par semaine, chaque vendredi et lundi, a indiqué à l’Agence TAP, le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bejaoui.

Il a mis l’accent sur la demande grandissante pour cette ligne, notamment de la part des originaires de la région du Sud-Ouest résidant en France, soulignant que cette catégorie de clientèle avait longtemps réclamé une ligne directe entre l’aéroport Tozeur-Nefta et Paris.

Ce nouveau vol permettra d’atteindre une certaine dynamique économique et constitue un atout pour l’activité touristique en facilitant l’arrivée directe des touristes dans la région et en permettant des partenariats d’investissement entre les gouvernorats du Sud-Ouest et les acteurs financiers de l’Hexagone, a-t-il noté

- Publicité-