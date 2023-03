Tozeur: Quatre délégations bénéficient de treize projets de développement intégré

Treize projets seront réalisés dans quatre délégations du gouvernorat de Tozeur moyennant une enveloppe de 28 millions de dinars, dans le cadre de la troisième tranche du programme régional de développement intégré.

Parmi ces projets, figurent la création de deux espaces industriels à Chébika (750 mille dinars ) et El Ouchika de la délégation de Tamaghza et une zone irriguée de 300 ha à Dhafria.

Une station thermale (3 millions de dinars) sera réalisée à Hammat Jérid et deux zones irriguées seront aménagés respectivement à Chakmou et Hazoua.

Nefta verra la réalisation de cinq projets routiers et d’approvisionnement en eau potable, outre l’aménagement d’un espace industriel, d’un village artisanal (600 mille dinars), d’une zone irriguée de 40 ha et d’un marché hebdomadaire.

