Plus de 50 visites d’inspection sanitaire des produits alimentaires en 5 jours à Tozeur

Les équipes de contrôle relevant de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire de produits alimentaires (INSSPA) à Tozeur, ont procédé, durant les cinq premiers jours du mois de Ramadan, à la saisie de quantités de produits alimentaires, à l’issue de 54 visites d’inspection effectuées dans les espaces commerciaux, les circuits de distribution et sur les routes.

La présidente de la direction régionale de l’INSSPA à Tozeur, Chiraz Hammi, a indiqué à la TAP, que les 29 équipes de contrôle mobilisées à cet effet, ont dressé, durant ladite période, cinq procès-verbaux à l’encontre de commerçants pour manquement à l’hygiène.

Les produits impropres à la consommation saisis à l’issue de ces visites d’inspection concernent notamment, les poissons, les volailles, les viandes rouges, les produits laitiers et les confiseries, a fait remarquer Hammi.

Lors de cette campagne de contrôle spécifique au mois de Ramadan, les efforts ont été focalisés sur l’inspection des produits à forte consommation et les aliments rapidement périssables, dont, le lait et dérivés, les conserves et volailles, a précisé la même source.

