Tozeur : Réouverture de la piscine municipale de Degache

La piscine municipale de Degache dans le gouvernorat de Tozeur vient de rouvrir ses portes en vue d’accueillir les familles de la région.

Nidhal Bédoui, gérant du projet, a indiqué que cet espace, exploité par un investisseur privé, est doté d’équipements de loisirs et comprend une piscine, un restaurant et un café qui sont ouverts jusqu’à une heure tardive.

» La piscine est réservée aux femmes, le matin, et reçoit le public de sexe masculin, le reste de la journée « , a-t-il précisé à l’Agence TAP.

Cet espace est mis en location pour les associations, jardins d’enfants et clubs de sport pour organiser des évènements, a ajouté la même source.

