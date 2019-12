Tozeur: Sécurité renforcée à l’occasion de la fête du nouvel an

Les mesures sécuritaires ont été renforcées afin d’assurer les fêtes du nouvel an 2020, a déclaré à l’agence TAP le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Béjaoui, soulignant, à cette occasion, que le taux de remplissage des unités touristiques a dépassé les 100%.

“Les unités sécuritaires ont été aussi renforcées sur les artères principales et les carrefours de la ville”, a précisé Béjaoui en soulignant que la sécurité a été consolidée dans les unités touristiques et les zones frontalières.

Selon la même source, les équipes de contrôle ont multiplié les inspections sanitaires et économiques, dans les marchés et les unités touristiques afin d’assurer la qualité des produits proposés, à l’occasion des fêtes.

La ville de Tozeur vit, en ce mardi, 31 décembre 2019, une dynamique et économique et touristiques, à l’occasion des fêtes de fin d’année et des vacances scolaires. La même dynamique a été perçue au poste frontalier de Hazoua grâce aux touristes algériens, venus nombreux pour passer les fêtes de fin d’année, dans les différentes unités touristiques tunisiennes.