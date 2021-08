Trafic aérien : Une lueur d’espoir pour les compagnies européennes

Une lueur au bout du tunnel ? Alors que le secteur souffre depuis le début de la pandémie de Covid-19, le trafic aérien en Europe semble retrouver quelques couleurs en cet été 2021. Selon Le Figaro, samedi 21 août, la reprise se dessine pour les compagnies aériennes. Selon Eurocontrol, l’organisation européenne qui gère le trafic aérien, les chiffres recueillis à la mi-août sont encourageants, même si les transporteurs sont loin d’avoir retrouvé leur niveau d’il y a deux ans.

- Publicité-

Dans le détail, le nombre de vols en Europe a atteint 70% de son niveau de 2019, année de référence. Des chiffres conformes aux estimations les plus optimistes d’Eurocontrol. Un tableau encourageant qui masque toutefois une réalité assez contrastée, car les compagnies « historiques » en Europe continuent de souffrir, détaille le quotidien. À la mi-août, leur niveau d’activité était toujours inférieur de 41% par rapport à 2019. En réalité, les grandes gagnantes de cette saison estivale sont les compagnies lowcost, qui affichent un recul de « seulement » 32%.

Tous les grands groupes, Air France-KLM, Lufthansa et IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus…) ont constaté une embellie cet été. Reste que leur situation est toujours précaire, les vols long-courriers, les plus rentables, étant toujours limités avec les flux asiatiques et américains réduits au minimum. (…)