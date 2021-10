TRANSDAIRY lance un appel aux chercheurs et innovateurs du secteur laitier en Tunisie

Le projet TRANSDAIRY lance un appel régional à travers le Liban, la Tunisie, l’Italie et la Grèce, pour les chercheurs et innovateurs laitiers qui cherchent à commercialiser leurs projets de recherche et d’innovation en matière de propriété intellectuelle (PI), à collaborer avec les acteurs du secteur et à établir les droits de propriété intellectuelle et de licence nécessaires.

- Publicité-

L’objectif de la formation au transfert de technologie est de fournir :

Des connaissances commerciales intenses sur la gestion de l’innovation

Commercialisation

Une analyse concurrentielle

Modèle commercial

DPI et financement

Les participants auront l’occasion d’apprendre à formuler un plan d’action pour transformer les inventions et les innovations en un projet commercial viable et d’avoir un aperçu du processus de transfert de technologie et de commercialisation des brevets.

La date limite de candidature est fixée au 27 octobre 2021.

Le projet TRANSDAIRY vise à améliorer le transfert de technologies entre la recherche, l’industrie et les PME dans les domaines des technologies clés génériques (KET) appliquées à la chaîne de valeur laitière.