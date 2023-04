Transferts des Tunisiens à l’étranger par voie postale: La France en tête avec 45,8%

La France est le pays qui affiche le taux le plus élevé au niveau des transferts des tunisiens à l’étranger, par voie postale, avec 45,8%, soit plus de 1 milliard 71 millions de dinars.

Ces statistiques publiées par l’Office des tunisiens à l’étranger, (OTE) montrent que près de 1 million 384 mille tunisiens résident en France, ce qui représente 49% de la communauté tunisienne à l’étranger.

Les tunisiens en Italie occupent la deuxième place avec 11,2% du total des transferts (261 millions de dinars), suivis par les Tunisiens en Allemagne avec 6,2% (145 millions de dinars).

Le montant des transferts postaux des Tunisiens résidant en Europe s’élève à 72,2%, soit près de 1 milliard 477 millions de dinars.

Les parts des Tunisiens résidant dans les pays arabes et en Afrique ont atteint, respectivement, 17,9% et 3,8%.

Le montant global des transferts postaux des tunisiens résidents en Amérique s’élève à 5,5% et à 0,6% en Asie et en Australie.