Transport aérien : 4,7 milliards de passagers dans le monde en 2024

Après des pertes de plusieurs milliards de dollars entre 2020 et 2022, à cause de la crise sanitaire, les compagnies aériennes affichent des prévisions record pour l’année 2024. Et ce, malgré la pollution engendrée par l’aviation dans un contexte de changement climatique.

Les compagnies aériennes s’attendent à transporter l’année prochaine 4,7 milliards de passagers dans le monde, un « record historique » surpassant les 4,54 milliards de 2019, avant la crise sanitaire, a annoncé à l’AFP ce mercredi 6 décembre 2023 l’Association internationale du transport aérien (Iata).

Pour 2024, les bénéfices devraient « largement se stabiliser » à 25,7 milliards de dollars, selon l’Iata, sur un chiffre d’affaires global sans précédent de 964 milliards, à comparer aux 896 estimés pour 2023 et aux 838 milliards de 2019, prévoit le joiurnal Ouest-France . Secteur économique parmi les plus touchés par la crise sanitaire, en raison de la fermeture des frontières et autres restrictions de déplacement, les compagnies aériennes ont subi des pertes cumulées de quelque 183 milliards de dollars entre 2020 et 2022.

