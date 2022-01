Transport / Covid-19 : Nouvelles mesures suite à l’instauration du couvre-feu

Le transport urbain régulier (bus, métro et trains) et irrégulier (taxis individuels, collectifs et touristiques, transport rural et louages) se limitera, pendant la durée du couvre-feu, au transport des agents des corps actifs et des personnels de santé et aux déplacements extrêmes et urgents, a annoncé, mercredi, le ministère du Transport.

Cette annonce vise à organiser le transport public, durant la période du couvre-feu décrété de 22h à 5h à compter du jeudi 13 janvier 2022.

Les services de transport à travers les différents postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes de manière normale, vont continuer, précise le ministère, faisant savoir que les employés assurant un travail nocturne et les voyageurs vers et depuis la Tunisie ne sont pas concernés par le couvre-feu, à condition de présenter les justificatifs nécessaires (autorisation, billets de voyage, passeports).

Les propriétaires de véhicules de transport de marchandises seront aussi autorisés à se déplacer pendant la période du couvre-feu, à condition que le conducteur présente une autorisation ou un ordre de mission, et ce dans l’objectif de faciliter le transport des marchandises vitales et des produits liés aux opérations d’exportation et d’importation.

Le département du Transport a, par ailleurs, décidé de renforcer les mesures de contrôle sanitaire au niveau des passages frontaliers en effectuant des tests de dépistage pour tous les arrivants en Tunisie et de faire respecter le port obligatoire des masques pour tous les clients, agents d’accueil et conducteurs et la distanciation physique dans les moyens de transport, soulignant la nécessité pour les moyens de transport urbain de se limiter à 50% de leur capacité normale.

Parmi les mesures prises figurent, en outre, la désinfection et l’aération totales et régulières des moyens de transport avant et après chaque usage et l’entretien fréquent et régulier des systèmes de ventilation et de climatisation des moyens de transport.

La Présidence du gouvernement a décrété un couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin, à partir du 13 janvier 2022, et ce, pour une durée de deux semaines, à l’issue de la réunion tenue avec le Comité scientifique de lutte contre le coronavirus, le 11 janvier courant.