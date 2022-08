Transport des ouvrières agricoles: Le FTDES dénonce

Le FTDES dénonce la poursuite de la marginalisation de la question relative au Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a dénoncé la poursuite de la marginalisation de la question relative au transport des ouvrières agricoles suite à la mort d’une femme, vendredi à Sidi Bouzid, après le renversement du camion transportant des travailleuses au niveau de la route régionale n° 83 reliant Sidi Bouzid, Souk El-Jadid et Meknassi, plus précisément au niveau de l’intersection entre Regueb et Ain Rabaou.

Dans un communiqué publié, vendredi, le FTDES a fait savoir que le gouvernorat de Sidi Bouzid est le premier de la liste relative aux accidents liés au transport des ouvrières agricoles au cours de la période allant de 2015 au 1er août 2021, avec 31% du total des accidents, suivi de Kairouan (24%). Selon la même source, ces accidents ont fait 50 victimes et plus de 700 blessés au cours de la même période.

Le Forum a recensé 54 accidents dont 19 au cours des trois dernières années, soit après la promulgation de loi n° 2019-51 du 11 juin 2019, portant création d’une catégorie de «transport de travailleurs agricoles».