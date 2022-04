Transport: le Cepex organise la 4ème participation tunisienne au salon international « InnoTrans », à Berlin

Le Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (Cepex) organise, en collaboration avec la Chambre Syndicale Nationale de l’Industrie Ferroviaire, la 4ème participation officielle tunisienne, au salon professionnel international du transport ferroviaire et urbain, « InnoTrans » qui se tiendra à Berlin du 20 au 23 Septembre 2022.

Organisé par la société Messe Berlin, l’InnoTrans est considéré comme le salon leader international de l’ingénierie des transports qui se déroule tous les deux ans à Berlin. En 2018, le salon InnoTrans a accueilli près de 153 421 visiteurs professionnels venus de 149 pays et 3 062 exposants en provenance de 61 pays, selon le site officiel du salon.

L’offre du salon est sous-divisée en cinq secteurs, à savoir : « Technologie ferroviaire », «Infrastructure ferroviaire », «Transports publics», « Intérieurs » et « Construction de tunnels ».

Il est à rappeler que l’édition de 2020 du salon a été reporté à 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.