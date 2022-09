Transtu: Les agressions contre les bus et métros ont occasionné des pertes estimées à un million de dinars à la société

Un groupe de citoyens a bloqué, jeudi matin, 3 bus de la ligne 33 et 33 A, au niveau de la station 25 juillet à Sidi Hassine, les ont caillassé, blessant deux voyageurs et brisant plusieurs vitres, avant de leur permettre de poursuivre leur chemin, a fait savoir la TRANSTU.

Egalement au cours de cette matinée, « plusieurs voyageurs ont bloqué un bus ordinaire et un autre double, au niveau de la cité Chaker à Borj Touil (ligne 62 A), pendant près de deux heures et demi ».

D’après la Société des transports de Tunis, les agressions répétées contre ses bus et métros, ont aggravé la crise qu’elle traverse. En 2021, 1573 agressions ont ciblé sa flotte, occasionnant des pertes évaluées à 1 million de dinars, compte non tenu du manque à gagner au niveau des recettes.

Ces pertes équivalent au coût d’acquisition de deux bus double ou trois bus normaux. Cette année, au 21 septembre 2022, elles se sont montées à 200 mille dinars ».

« Ces opérations qui se répètent de manière quasi-quotidienne (fermeture de la route, blocage des bus et prise en otage des agents) pour demander des voyages supplémentaires, entraînent un changement du parcours des bus et une perte du temps, ce qui aggrave les difficultés de déplacement pour les clients ».

« Le même scénario se répéte pour les métros, qui sont bloqués en cas de retard du à des pannes », a déploré la TRANSTU.

La société lance un appel aux citoyens, pour arrêter de telles agressions contre sa flotte et partant garantir la continuité du service public, soulignant qu’elle œuvre selon les moyens dont elle dispose, à assurer les dessertes et à veiller à la sécurité de ses clients et de ses agents.

La Transtu a également, indiqué qu’elle œuvre à rattraper le manque enregistré au niveau du nombre de dessertes, à travers la mise en place d’un programme de mise à niveau et de renforcement de son parc au cours du dernier trimestre de cette année.