Travaux au niveau de la ligne 5 et déviation du trafic

La Société du Transport de Tunis ( TRANSTU) annonce dans un communiqué, la fermeture à partir de jeudi, du passage à niveau de l’intersection entre rue Ali Gammoudi et la route régionale n°130, suite aux travaux prévus au niveau de la voie ferrée. Ainsi, la circulation sera organisée à partir de jeudi 24 août 2023 à 6h et jusqu’au lundi 11 septembre 2023 à 5h, comme suit : Pour la ligne du Métro n°5, la circulation s’effectue sur une seule voie (aller et retour), entre les stations » Yassemine » et » El Intilaka « . L’offre de transport sera renforcée au cours de la période des travaux, grâce aux navettes assurées par des bus, entre les stations de » Bab Saâdouan » et El Intilaka.Concernant la circulation des voitures, les véhicules en provenance et ou allant vers la route régionale n° 1360 et rue Ali Gammoudi, peuvent empreinter d’une manière exceptionnelle tout au long des travaux, la rue de l’allégeance à la patrie, après la station du Métro » El Omrane supérieur ». La TRANSTU assure dans son communiqué que ces travaux, qui se poursuiveront jour et nuit, s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’infrastructure de base des passages à niveau et des intersections afin d’y garantir les conditions de la sécurité

