Trésors du patrimoine Tunisien en accès libre à la Bibliothèque Numérique Mondiale

Une riche collection en lien avec l’histoire, la Culture, le patrimoine et les Arts en Tunisie est visible dans la Bibliothèque numérique Mondiale (BNM) ou World Digital Library (WDL) de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco).

En cette période de confinement sanitaire à la suite de la propagation du Covid-19, la plateforme universelle permet d’accéder gratuitement à un large éventail du patrimoine universel qui est accessible en sept langues à l’adresse suivante : https://www.wdl.org/fr/

La BNM offre à voir une collection impressionnante de ” 19 147 articles de 193 pays entre 8000 av.jc et 2000″ sur différentes formes d’art et de productions culturelles et littéraires qui sont issus des plus prestigieuses bibliothèques dans le monde.

Créée en 2007, la BNM est une initiative de l’Unesco et la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis et une interface unique qui favorise le dialogue interculturel et donne accès au patrimoine culturel et artistique du monde entier.

Le site permet également de découvrir des chronologies offrant à voir des cartes, estampes, livres et manuscrits chinois, l’histoire des Etats-Unis, l’histoire du Monde, les manuscrits enluminés d’Europe et la Première guerre mondiale.

Cette plateforme numérique offre l’occasion de découvrir certaines données historiques sur les trésors culturels et littéraires de la Tunisie visibles dans la section dédiée à la science arabe et islamique et son influence dans la tradition scientifique occidentale.

Les œuvres présentées sont issues de diverses bibliothèques à travers le Monde. Chaque élément est accompagné d’une fiche technique qui donne d’une description historique détaillée.

La plupart des séries et données sur la Tunisie à la BNM sont issues de la Bibliothèque du Congrès (Library of Congress) qui est la plus ancienne bibliothèque aux Etats Unis fondée en 1800 et du Musée des Arts Walters (Walters Art Museum) qui propose une collection d’art privée ouverte au public).

La Bibliothèque offre une multitude de choix et une navigation adaptée, aux préférences du visiteur, par lieu, par Continent, par ordre chronologique, par pays…

Les trésors culturels et artistiques numérisés offrent une évasion inédite dans le monde des musées, du cinéma et de toute l’histoire culturelle de l’humanité sous ses différentes formes.